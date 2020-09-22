Таможня. Нюансы профессии из первых уст

В канун профессионального праздника «Дня таможенника» на внутреннем пункте таможенного оформления «Мозырь-Белтаможсервис» состоялась экскурсия, на которую пригласили учащихся военно-патриотического класса таможенной направленности средней школы №8. В профильном классе ребята учатся второй год. Уже побывали на пункте пропуска «Новая Рудня». Теперь приехали на пункт таможенного оформления на Шоссейной. Ребятам рассказали об особенностях работы, условиях, требованиях к специалистам и даже графике их работы. Провели по территории склада временного хранения, продемонстрировали процесс оформления товаров, познакомили со средствами контроля. К работе со своими юными подопечными здесь относятся со всей ответственностью.

Нюансы профессии из первых уст. С шестиклассниками здесь разговаривали, как с младшими или будущими коллегами. Ребята признались, ни разу не пожалели, что пошли в специализированный класс.

Школьники подготовили для принимающей стороны небольшой творческий сюрприз. Их выступления – подарок к профессиональному празднику, который таможенная служба страны отмечает 20 сентября. Не обошлось и без традиционного чаепития. Для маленьких гостей сотрудники таможни приготовили сладкий стол и тематическую конкурсную программу.