Суд Мозырского района вынес приговор по резонансному уголовному делу. Жертвами разбойного нападения стали супруги, причем в собственной квартире.

17 января в одной из квартир мозырской многоэтажки раздался звонок. Двое мужчин в масках и спецодежде представились сотрудниками спецподразделения. Хозяйка поверила и впустила. Незнакомцы связали женщину и ее супруга, затем обыскали квартиру. Преступники угрожали предметом похожим на пистолет, использовали электрошокер. В квартире они обнаружили в разных валютах 5 400 белорусских рублей. С деньгами неизвестные скрылись. Был объявлен розыск. Подозреваемых задержали спустя пару месяцев. После следственных мероприятий дело было передано в суд. А 21 сентября вынесен приговор. Всего подсудимых – четверо . К мозырскому разбою причастны трое, два непосредственных исполнителя с богатым криминальным прошлым и наводчик. Также установлено, что до мозырских событий четверо фигурантов уголовных дел, разделившись по двое совершили несколько преступлений в Гомеле: проникли в частный жилой дом и похитили 10 бриллиантов с сертификатами на сумму 1900 рублей, которые пытались реализовать случайным знакомым. Другая часть криминального квартета пытались реализовать похищенные строительные материалы. По итогам рассмотрения уголовного дела один из непосредственных участников мозырского ограбления по совокупности всех совершенных преступлений приговорен: к 9 годам лишения свободы в условиях колонии усиленного режима и штрафу в размере 100 базовых величин; его подельник – к 6 с половиной годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 базовых величин, а также принудительному лечению от алкогольной зависимости. Наводчик получил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Всем троим – отминусовали 1 год по амнистии. Четвертый участник, непричастный к мозырскому преступлению, но причастный к краже стройматериалов в Гомеле, с учетом всех положительных характеристик и смягчающих обстоятельств приговорен к 1 году исправительных работ с удержанием 15 % в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный срок.