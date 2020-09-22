Следователи выясняют обстоятельства убийства 58-летнего мозырянина

Преступление произошло еще 31 августа. Обвиняемый – 19-летний житель Брестской области, приехал в Мозырь, чтобы получить высшее образование. Предварительно, прогуливаясь по улице, парень заметил спавшего на траве незнакомого мужчину. Подойдя поближе, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом. После этого фигурант ушел с места преступления и вызвал милицию. Прибывшая следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Недалеко от пешеходной дорожки было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями, а также предполагаемое орудие преступления – кухонный нож. Смерть потерпевшего наступила в результате обильного внутреннего кровотечения. Подозреваемый был задержан по месту жительства в общежитии. Ему предъявлено обвинение по статье убийство. На данный момент он под стражей. С участием обвиняемого проведены следственные действия. В отношении молодого человека назначена судебно-психиатрическая экспертиза.