В эти выходные ГАИ уделит особое внимание правильной перевозке детей в автомобилях. Подробности далее.

«Пристегните детей!» призывает Госавтоинспекция водителей в рамках профилактической акции, проведение котрой запланировано на предстоящие выходные. Инспекторы уделят особое внимание правилам перевозки детей в личном транспорте. Также ГАИ проверит перевозчиков и организаторов, осуществляющих перевозку групп детей. Согласно действующему законодательству, ребенок до 12 лет должен перевозиться в специальном кресле в соответствии с его ростом и весом. Невыполнение данных пунктов правил влечет ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин. За повторное нарушение данного требования законодательства в течение года предусмотрен штраф от 2 до 8 базовых величин.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств, в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в такси.