Территория творчества

Центр Детского творчества детей и молодежи сегодня отметил новоселье. Долгое время ребята занимались в приспособленных помещениях. Но теперь поговорка «в тесноте, да не в обиде» не актуальна для творческих детей Мозыря. Бывшее здание суда в течение нескольких месяцев находилось в руках строителей. И по итогу превратилось в территорию детства. Символический ключ передали директору центра Оксане Козаченко. Среди почетных гостей, которые приняли участие в торжественном открытии центра – председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Существенным подарком для центра стал денежный сертификат Средства будут использованы в дальнейшем обустройстве объекта. Ребят и педагогов поздравила с новосельем председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко.

Единственную символическую преграду – красную ленту – гости перерезали под всеобщие аплодисменты. А внутри уже кипела творческая жизнь. Новое место работы получили около 60 педагогов. Новое место для творчества появилось у более чем 500 мозырских ребят.

На протяжении нескольких лет центр остается одним из лидеров в своем направлении в области. Это подтверждают многочисленные награды, которые воспитанники центра получают на различных конкурсах.

Безусловно, таланты нужно развивать. А в комфортных условиях это сделать намного проще. В новом центре творчества детей и молодежи есть актовый зал, зал хореографии, большое количество помещений для кружковой и индивидуальной работы. Молодежный парламент, пионерская организация, знатоки клуба «Что?Где?Когда?», юные журналисты… Творческая молодежь обрела собственный дом. Совсем скоро в арсенале появится еще одно здание. В самой ближайшей перспективе ребят и педагогов Мозыря ждет еще одно открытие центра на ул. Ленинской.