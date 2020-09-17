Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей посетил молокозавод

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей приехал на молокозавод, чтобы познакомиться с производственным потенциалом предприятия и поговорить с коллективом. Вместе с ним завод посетила и председатель райисполкома Елена Павлечко. Мозырские молочные продукты знают и ценят за высокое качество не только в области, но и за рубежом. Подтверждение этого – многочисленные дипломы за качество и стабильные поставки продукции за рубеж. Основные направления экспортных поставок — Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан. Еще один перспективный рынок – Китай. Впервые продукцию в далекую страну отгрузили в 2018. Сегодня поставки возобновили. Конечно, это не цельномолочная продукция, а сухое обезжиренное молоко. В этом цеху в условиях безупречной санитарии сухое молоко упаковывается в специальные пакеты. Условия хранения тоже четко выверены. Цех сухого молока – производство относительно новое. Работает около 4 лет.

Геннадий Соловей побывал на производстве и поинтересовался кадровой политикой. Сегодня желающих устроится на молокозавод немало. Стабильная заработная плата дополняется существенным стимулированием в виде ежемесячной натуроплаты. Стоимость продуктового набора около 100 рублей. В основе — продукция собственного производства.

Председатель облисполкома также пообщался с представителями трудового коллектива предприятия. В актовом зале состоялась информационная встреча. Темы, которые на ней поднимались сегодня у всех на слуху. Говорили об общественно-политической ситуации в стране, ближайших перспективах. Губернатор поблагодарил работников предприятия за труд. И пожелал не останавливаться на достигнутом, осваивать новые рынки и расширять перечень выпускаемой продукции. Кстати, сегодня в ассортименте предприятия более 70 наименований молочной продукции.