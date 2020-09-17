В Мозыре открыли пеллетный завод

Сегодня в торжественной обстановке прошло открытие пеллетного завода. Это долгожданное событие для Мозырского опытного лесхоза. Строительство завода велось семь месяцев.

Торжественные речи, напутственные слова, наполненные оптимизмом. Красная ленточка перерезана, а значит дан символичный старт новому производству Мозырского опытного лесхоза. Строительство пеллетного завода велось семь месяцев. Новое предприятие позволит получать до 36 тысяч тонн топливных гранул в год. Пеллеты – это биотопливо, более дешевый и экологичный вариант по сравнению с тем же природным газом. На мозырском заводе топливные гранулы производят из низкокачественного леса и отходов – коры, стружки, опилок, это значит, что мозырский опытный лесхоз перешел на безотходное производство. Подробный репортаж об открытии завода смотрите 18 сентября, в пятничном выпуске новостей.