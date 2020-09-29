Отделение гребли на байдарках и каноэ СДЮШОР «Жемчужина Полесья» начинает новый сезон 2020/2021

Недавно на реке Припять, прошла республиканская Спартакиада ФПБ по гребле на байдарках и каноэ, где выступали юные спортсмены «2006 года рождения и моложе». На этом соревновании ярко выступили две мозырские спортивные дружины — СДЮШОР Профсоюзов, занявшая четвёртое место и команда, завоевавшая звание «вице-чемпионка» – СДЮШОР «Жемчужина Полесья», о которой мы бы хотели рассказать подробней.