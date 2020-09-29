День Козеского сельсовета

Козенский сельский Совет принимал гостей. Уже традиционно в районе прошел День сельского Совета. Под пристальным вниманием многочисленной делегации оказался самый крупный и самый ближайший к городу сельсовет.

Радушно с хлебом-солью, песнями-танцами гостей встречали на въезде в Козенский сельский совет. 10 населенных пунктов, 12 с половиной тысяч населения, 3767 хозяйств… и столица в агрогородке Козенки. Традиционное районное мероприятие «День сельского Совета» — это своего рода «ревизия». Комиссия, в составе которой члены исполкома, руководители предприятий и организаций, председатели сельсоветов, под руководством председателя райисполкома Елены Павлечко и председателя Совета депутатов Галины Кудиной объезжает сельские населенные пункты. Цель – оценить условия для жизни людей, выявить проблемные моменты, пообщаться с населением.

В числе посещаемых объектов – учреждения образования, культуры и здравоохранения, торговли. Первой гостей встречала Козенская школа искусств. Педагоги и ребята подготовили для участников мероприятия небольшой концерт.

В свою очередь подарок школе – денежный сертификат – вручили от имени исполнительной власти и депутатов. Денежный сертификат вручили также Козенскому дошкольному центру развития ребенка. 6 групп из которых 2 санаторные, где обучение ведется по специальным программам. По итогам прошлого года центр занесен на областную доску почета.

Козенский детский сад тоже встречал гостей радушно. За последнее время территория сада и сам сад значительно преобразились. Постройка начала 80-х ежегодно нуждается в ремонте. Сад посещает почти полторы сотни ребят, причем практически круглогодично. В качестве поддержки – еще один сертификат. Денежный подарок вручили и Козенской школе. Сельская альма матер, ничем не уступает городским. Почти 800 учащихся, отличные результаты в олимпиадном движении.

Козенки с самого начала показали: жизнь в пригороде по качеству не уступает городской.

В Козенках расположено немало предприятий и организаций. Многие из которых активно участвуют в жизни совета. Уборка, покос травы, благоустройство… Все эти тяготы целиком и полностью на их плечах. Трудности преодолевают в четком взаимодействии. В том числе и с населением.

Одно из самых активных в этом плане предприятие «Мозырьтехсервис». Здесь гостей познакомили с направлениями работы: изготовление сельскохозяйственной техники, оборудования для животноводческих комплексов, техническое обслуживание и ремонт.

На молочно-товарной ферме КСУП «Козенки-Агро», наглядно продемонстрировали, как добиваются результата. Ферма построена в 80-е годы. Четкая организация труда, система поощрений и оплата в зависимости от качества молока… В итоге заработная плата доярок достигает 1500-1600 рублей.

Участники мероприятия посетили целый ряд различных объектов инфраструктуры. Эколого-культурный центр, магазин, ФАП, почтовое отделение, библиотека, и дом культуры. Все увиденное обсудили на итоговом пленарном заседании.