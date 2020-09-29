В Мозырском районе подвели итоги ежегодного конкурса «Сад-огород» и «Лучшее ветеранское подворье

Подворье Василия Михайловича Тозика спрятано от городского шума и суеты на улице Калинина. Хотя дом и огород расположен в сердце Мозыря, здесь поистине деревенская атмосфера, а живут действительно трудолюбивые люди, которые любят то, чем занимаются. И это отметили жюри конкурса на лучшее ветеранское подворье. Семья Тозик в числе призеров.

Любимая пословица рачительного хозяина Василия Тозика «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». Без труда не вырастет такая малина, виноград, перцы, помидоры, не построится банька и беседка.

Конкурс «Сад-огород» и «Лучшее ветеранское подворье» — ежегодный. Организатор – центр территориального обслуживания населения, спонсоры – общественная организация «Белая Русь». Заявки на участие подаются еще весной; летом, в пору зелени и цветения – конкурсанты оцениваются, а по осени, соответственно, подводятся итоги.

Евгений Михайлович Иоль со своим подворьем – опытный участник конкурса. Среди отцветающих клумб орлы, гуси, гномы, львы и даже египетский кот. Концентрация декоративных элементов на один квадратный метр просто зашкаливает. Причем, Евгений Михайлович продумывает ландшафтный дизайн самостоятельно, вдохновляется идеями, а после воплощает.

Ну как такому хозяину не вручить награду? Так же решило и жюри конкурса. Евгений Михайлович хвастается и нынешним урожаем. Картошка уродилась на славу, самая крупная картофелина весила почти полтора килограмма. Отличный урожай помидоров, огурцов, голубики, арбузов. А еще красивые беседки, теплицы, это при том что хозяину 82 года.

В деревне Борисковичи расположено еще одно подворье-победитель. Иван Иванович и Елена Петровна Баланчук в конкурсе участвуют впервые и сразу в числе победителей. Секрет успеха прост и одновременно непрост – ежедневный труд.

Всего победителей в конкурсе 6. Все они получили дипломы и подарки, а у всех участников соревнования есть главное – гордость за свое подворье.