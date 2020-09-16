Молодой не значит зеленый. Молодой значит активный, амбициозный, жаждущий применить свои знания на практике и постоянно совершенствоваться. После Вузов молодые специалисты приехали на свои первые рабочие места. Некоторые из них из студентов сразу же на статусные должности.

В одном лице и терапевт, и педиатр, и травматолог, и офтальмолог, в общем, специалист общей практики, так сказать, универсал. В Михалковском сельсовете новый главврач. Уже чуть больше месяца Руднянской амбулаторией заведует молодой специалист Святослав Сковронский, выпускник Гомельского медицинского университета. Родом из областного центра, сын экономиста и юриста Святослав выбрал свой жизненный путь, о котором он нисколько не жалеет.

Михалковский сельсовет – это 8 деревень. Более 1200 жителей. Как взрослые, так и дети. Молодого доктора сельчане приняли с радушием. И внимательно обследует, и лекарство пропишет и выслушает.

Работа на селе имеет свою специфику. Для Святослава Сковронского – это скорее бонус. Ведь молодой не значит зеленый. Молодой значит активный, амбициозный, жаждущий применить свои знания на практике и постоянно совершенствоваться.

Конечно, для медиков сейчас непростое время. Трудно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. в Руднянской амбулатории соблюдаются все меры предосторожности: медработники в средствах индивидуальной защиты, деление на чистую и грязную зоны, измерение температуры бесконтактным термометром. Святослав Сковронский полон оптимизма, ведь он выбрал самую гуманную профессию.