Молодой не значит зеленый. Молодой значит активный, амбициозный, жаждущий применить свои знания на практике и постоянно совершенствоваться. После Вузов молодые специалисты приехали на свои первые рабочие места. Некоторые из них из студентов сразу же на статусные должности.
В одном лице и терапевт, и педиатр, и травматолог, и офтальмолог, в общем, специалист общей практики, так сказать, универсал. В Михалковском сельсовете новый главврач. Уже чуть больше месяца Руднянской амбулаторией заведует молодой специалист Святослав Сковронский, выпускник Гомельского медицинского университета. Родом из областного центра, сын экономиста и юриста Святослав выбрал свой жизненный путь, о котором он нисколько не жалеет.
Михалковский сельсовет – это 8 деревень. Более 1200 жителей. Как взрослые, так и дети. Молодого доктора сельчане приняли с радушием. И внимательно обследует, и лекарство пропишет и выслушает.
Работа на селе имеет свою специфику. Для Святослава Сковронского – это скорее бонус. Ведь молодой не значит зеленый. Молодой значит активный, амбициозный, жаждущий применить свои знания на практике и постоянно совершенствоваться.
Конечно, для медиков сейчас непростое время. Трудно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. в Руднянской амбулатории соблюдаются все меры предосторожности: медработники в средствах индивидуальной защиты, деление на чистую и грязную зоны, измерение температуры бесконтактным термометром. Святослав Сковронский полон оптимизма, ведь он выбрал самую гуманную профессию.
Молодой специалист
Молодой не значит зеленый. Молодой значит активный, амбициозный, жаждущий применить свои знания на практике и постоянно совершенствоваться. После Вузов молодые специалисты приехали на свои первые рабочие места. Некоторые из них из студентов сразу же на статусные должности.