Пора платить налоги

МНС напоминает физлицам о необходимости уплатить имущественные налоги до 16 ноября

Министерство по налогам и сборам напоминает физическим лицам — плательщикам имущественных налогов, что срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога за 2020 год истекает 16 ноября 2020 года. Поскольку установленный срок уплаты сбора — 15 ноября приходится на выходной день, то согласно ст.4 Налогового кодекса срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий рабочий день — 16 ноября. Если физлицо не получило извещение на уплату, нужно обратиться в налоговую по месту нахождения объекта недвижимости, в том числе земельного участка, для уточнения сумм налогов. Уплатить налоги можно через отделения банков, почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы депутатов, налоговые органы, а также через интернет-банкинг.