Сезон осенних ярмарок объявляется открытым

В Мозыре открылись сельскохозяйственные ярмарки с урожаем 2020 года. Традиционно свою продукцию представляют фермеры и хозяйства из разных районов Гомельской области. Приобрести на торговых площадках по приятным ценам можно картофель и морковь, капусту и кабачки, баклажаны, яблоки, виноград, томаты, лук. Также в ассортименте – мед, семена, рыба, саженцы плодовых и декоративных деревьев. График проведения осенних ярмарок составлен так, чтобы заготовить овощи и фрукты на зиму могли жители разных районов города. Основные локации – у рынка «Привоз» на бульваре Дружбы, у рынка «Славянский» на бульваре Малинина и на площади Ленина.