«Историю шоколадного дерева» снова рассказали на сцене ДК «МНПЗ»

В репертуаре молодежного театра «Легион» спектаклей достаточно много. За время существования коллектива, с 2002 года, на сцене было сыграно около 25 премьер. В арсенале осталось не все, но точно — только лучшее. Детский спектакль «История шоколадного дерева» на суд зрителей был впервые представлен еще в 2014. И прочно закрепился в репертуаре театра, как один из лучших детских спектаклей. Сценарий Александра Мазькова, режиссер и художник по костюмам Ирина Мазькова. В главных ролях — Ян Ковалев и Ангелина Мазькова. Волшебная сказка с легким сюжетом и глубоким смыслом уже много лет собирает юных зрителей.

Хорошая актерская работа, оригинальные и эффектные декорации, красивые костюмы, интересный сюжет… Впрочем, как всегда у легионеров. Детские спектакли на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков демонстрируют регулярно. С ноября коллектив начнет подготовку к новогодней премьере. Которая, как всегда, обещает быть яркой и запоминающейся.