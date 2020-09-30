Любимому городу посвящается…

Художественная галерея Мозырской центральной районной библиотеки в этом году отмечает свой первый юбилей – 5 лет. На днях здесь открылась 35-ая экспозиция, посвященная любимому городу. Мозырь в прошлом и настоящем, в красках и черно-белый, городские пейзажи через виденье тех, кому нравится творить, а творческих людей у нас хватает. Мозырь красивый, харизматичный, эффектный. Город, который вдохновляет на творчество своим ландшафтом и энергетикой.

Познакомиться с картинами мозырских художников не с экрана, а в живую, могут все желающие. Вход свободный.