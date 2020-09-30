Цирковая студия «Арена» открыла новый сезон

Первый в сезоне концерт Заслуженный любительский коллектив, студия циркового искусства «Арена» дал в обновленном здании. Бывший Дворец культуры «Восточный» стал одним из объектов, которые реконструировали по программе благоустройства Мозыря в этом году. Поздравляя коллектив «Арены» со стартом сезона, председатель райисполкома Елена Павлечко поблагодарила налогоплательщиков — жителей района, — за общий вклад в развитие циркового искусства. А зрители смогли по достоинству оценить комфорт зала, качество света и звука, и, конечно, мастерство юных циркачей.

Номера жонглеров, эквилибристов и воздушных гимнастов – это, в первую очередь, красиво. А во-вторую, эмоционально, как на экстремальном шоу! Сердца зрителей в зале особенно сильно замирали во время выступления самых маленьких гимнастов, для которых «Осенний листопад» стал первым в жизни концертом. Кстати, если ваш ребенок мечтает о цирковой карьере также, как эти дети, в «Арене» сегодня проходит набор учеников в возрасте от четырех лет. Главное требование – желание учиться и трудиться.