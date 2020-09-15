День города и «Дожинки-2020»

Сразу два крупных массовых мероприятия пройдут в Мозыре в сентябре: в ближайшую субботу отпразднуем День города. А 26 сентября подводить итоги года на мозырской земле будут аграрии всей области, в рамках сельскохозяйственного праздника «Дожинки-2020».

Начало осени в Мозыре богато на праздники. В субботу, 19 сентября, празднуем 865-й день рождения родного города. Основные мероприятия пройдут на центральной площади Ленина, где состоится торжественное открытие и несколько концертов. На набережной вдоль Припяти развернется торговля. А в городском парке – музыкальные, творческие, спортивные площадки на любой вкус. Хэдлайнер Дня города — группа AURA. На 21.00 запланирован фейерверк.

А ровно через неделю – 26 сентября, — Мозырь примет агрофестиваль областного масштаба «Дожинки-2020». Праздник аграрии Гомельщины будут отмечать в сравнительно теплую погоду, не дожидаясь завершения работ по уборку кукурузы. В рамках торжественной части праздника назовут имена руководителей и работников предприятий, достигших лучших результатов в сельскохозяйственном году. На сцену будут подниматься операторы зерносушильных установок и животноводческих комплексов, комбайнеры, полеводы, ветеринарные врачи, а также те, кто выращивает крупный рогатый скот, свиней и птицу. Фестиваль-ярмарка тружеников села – главное событие в календаре работников агропромышленного комплекса. Какие сюрпризы организаторы «Дожинок» подготовят в развлекательной части праздника, станет известно позже.