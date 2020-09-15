ГАИ Гомельской области усиливает контроль за пешеходами, велосипедистами и гужевым транспортом

В зоне особого внимания сотрудников ГАИ и других подразделений милиции региона — соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями гужевых повозок. Наряды будут нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог и улиц, а также максимально приблизятся к пешеходным переходам. Особое внимание будет уделено безопасности в местах массового скопления людей. Инспекторы будут проводить профилактическую работу по использованию фликеров, разъяснять требования ПДД и ответственность за их нарушения.

Основной причиной гибели людей на дорогах остаются наезды на пешеходов, велосипедистов или гужевые повозки, которые не обозначены фликерами в вечернее и ночное время. Госавтоинспекторы отмечают: пешеходы порой беспечны на дороге: переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора или в неустановленном месте, или из-за стоящего на дороге транспорта, не убедившись в безопасности. Порой неожиданно выбегают на дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. За восемь месяцев текущего года на дорогах региона зарегистрировано 89 ДТП с участием пешеходов, в которых 11 человек погибли и 79 получили травмы. Из 89 происшествий 55 ДТП произошло в темное время суток, в них погибли 10 человек и 46 были травмированы.

С участием велосипедистов совершено 30 ДТП, в которых 10 человек погибли и 21 получил травмы. Дополнительные меры правоохранители предпринимают для предупреждения ДТП, повышения защищенности участников дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей.