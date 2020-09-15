Указом Святейшего Патриарха Кирилла епископ Туровский и Мозырский Леонид удостоен награды Русской Православной Церкви — ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

В начале сентября в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве состоялся чин возведения в сан митрополита Минского и Заславского преосвященного епископа Вениамина. Мероприятие отметилось важным для православных Мозырщины событием: Указом Святейшего Патриарха Кирилла епископ Туровский и Мозырский Леонид во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения был удостоен награды Русской Православной Церкви — ордена преподобного Серафима Саровского III степени. Данную награду учредили определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода в марте 2004 года в связи со 100-летием канонизации преподобного Серафима.