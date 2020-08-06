В Мозырском районе с 6 августа вновь введен запрет на посещение лесов

В 21 районе Гомельской области с сегодняшнего дня, 6 августа, введен запрет на посещение лесов в связи с установлением IV класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды. в частности запрещается посещение гражданами лесных угодий, проведение работ, а также въезд транспортных средств, за исключением ведущих лесное хозяйство, осуществляющих контроль в соответствии со ст. 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет согласно статье 15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (до 675 рублей). Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.