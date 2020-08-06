Мозырские пограничники пресекли контрабанду сигарет через белорусско-украинскую границу.

Продолжаются попытки перемещения товарно-материальных ценностей на участке пограничного поста «Боровое» Мозырского пограничного отряда. Так, с начала 2020 года на участке подразделения предотвращено уже пять попыток переброски через государственную границу различных товаров, в том числе экзотических: декоративных животных, птиц, аквариумных рыбок и земноводных. Оценочная стоимость задержанных и изъятых товарно-материальных ценностей, а значит и финансовые потери лиц, избравших путь противоправной деятельности, в отдельных случаях доходила до нескольких тысяч долларов США. Однако, на смену уже привычному «живому товару», незаконно перемещаемому из Украины в Беларусь, все чаще, уже в обратном направлении, приходят товары подакцизной группы. Вечером 1 августа на участке пограничного поста «Боровое», мозырскими пограничниками пресечена попытка незаконного перемещения из Беларуси в Украину: обнаружен схрон сигарет отечественного производства. В нем оказалось два короба сигарет – всего 1000 пачек. Предварительная сумма оценки табачных изделий составила около 1300 рублей. По данному факту ведется разбирательство.