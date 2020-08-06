Транспортный цех ОАО «Мозырьсоль»

Прежде, чем попасть на стол, Мозырская соль проходит долгий путь. Финишная прямая – это транспортный цех предприятия. Именно о нем пойдет речь в следующем репортаже. Мы продолжаем цикл сюжетов об ОАО «Мозырьсоль».

Добыть, очистить, высушить, упаковать и доставить потребителю. Прежде, чем попасть на стол, мозырская соль проходит долгий путь. Его финишная прямая начинается вот здесь – в транспортном цеху. Его называют ногами завода. Складские помещения ежедневно заполняются готовой продукцией, и ежедневно опустошаются. Здесь считают, залежи соли могут быть только под землей. Предприятие на склад не работает. На вооружении сотрудников транспортного цеха – самая различная техника от вилочных погрузчиков, пассажирских автобусов, до тяжеловесных большегрузов. Самая тяжелая ноша на плечах, или скорее, на руках людей, которые загружают готовую продукцию в многочисленные вагоны и автомобили. Только по железной дороге ежедневно со склада уходит 14 вагонов продукции.

Складские помещения напоминают муравейник. Вилочные погрузчики бесшумно и быстро скользят по территории. Техника безусловно облегчает жизнь, но ручной труд никто не отменял. Мешки по 25 и 50 килограммов нужно не просто загрузить, а загрузить качественно. Только схем укладки более 100. Важные составляющие успешного выполнения плана – скорость и слаженность работы.

Виталий Карпович – специалист со стажем. Дважды занесен на заводскую доску почета, в 2018 награжден грамотой концерна. Своеобразным подарком к профессиональному празднику стал еще и новенький погрузчик. Модернизация в транспортном цеху идет наравне с модернизацией производства. Обновляется техника, монтируется вторая уравнительная платформа, которая подстраивается под нужную высоту автомобилей, оборудована удобная стоянка для грузового транспорта. Еще один проект, который уже воплощается в жизнь – автоматизация склада. Планов много. И постепенно все они реализуются.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ