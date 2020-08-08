8 августа в 18.00 в Мозыре пройдет акция «ВМЕСТЕ ЗА БЕЛАРУСЬ!»

В субботу у всех мозырян будет возможность провести время в хорошей творческой компании. Ольга Сацюк, Александр Сухарев, Елена Гришанова, Национальный академический хор имени Титовича, исполнители национального центра имени Мулявина, а еще Шир, Трио Теноров, Руслан Березовский , Николай Скориков, Нина Жуковская и даже Владимир Ухтинский. Подборка артистов на любой возраст и музыкальный вкус. Все они подарят всем гостям праздника свои лучшие хиты. В рамках общественно-культурной акции «Вместе за Беларусь!» на стадионе Юность с 18 до 21 будет много музыки, танцев, конкурсов. А еще запланирована выездная торговля и столики под открытым небом. Приходите на праздник, вход бесплатный, организаторы обещают, что будет весело.