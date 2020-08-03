90-летие воздушно-десантных войск накануне отпраздновали в Беларуси. В Мозыре утро 2 августа – традиционное время встречи «голубых беретов», элиты белорусской армии. Вместе с воинами-интернационалистами они собираются у памятного знака на Кургане Славы, где вспоминают боевых товарищей и возлагают цветы.

Увидеть боевых товарищей, вспомнить жаркие страницы 90-летней истории «крылатой пехоты», и ее отдельную часть – войну в Афганистане. Утром 2 августа у памятного знака воинам-интернационалистам на Кургане Славы традиционно собираются настоящие мужчины. Только у одних за плечами – армейская служба в 21-м веке. У других – жаркий Кабул.

Как и его товарищи, Андрей Беланович каждый год приходит на этот митинг. У памятного знака, установленного ровно 8 лет назад, звучат слова признательности в адрес рядовых и офицеров. При встрече мужчины обязательно обмениваются крепкими рукопожатиями. Главным качеством десантников они называют взаимное доверие. От него, говорят, напрямую зависит жизнь бойцов.

Дань памяти тем, кто сложил голову на поле боя, 2 августа отдают не только афганцы и десантники. Присутствуют представители ветеранских организаций, районной власти и современные офицеры. А еще с каждым годом – все больше детей: от малышей в колясках до подростков. Программу митинга в этом году дополнило вручение памятных медалей и небольшой концерт от группы «Славяне». Традиционный обряд – купание в фонтане, — героям праздничного дня уже давно приходится игнорировать. По единственной причине – фонтаны в Мозыре не работают. Но, несмотря на это, знаменитый девиз, объединяющий не одно поколения десантников, звучит всегда мощно – «Никто, кроме нас!». И умудренные опытом вояки и ребята помоложе – пример для друзей, коллег и будущих защитников.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ