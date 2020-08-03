Акция “Маёй краіне” стартовала в Гомельской области. В последнюю пятницу июля творческие коллективы областной филармонии и известный исполнитель Саша Немо выступили для мозырян.

К республиканской акции «Маёй краіне» присоединились города Гомельской области. Последняя пятница июля участников проекта собрала в Мозыре, на набережной у реки Припять. Мероприятие объединило отдыхающих горожан и представителей разных сфер – артистов, спортсменов, художников. На Гомельщине акция «Маёй краіне» проходит не в первый раз: она была инициирована ведущими общественными объединениями региона при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома. На концертной площадке у мозырского парка выступили творческие коллективы Гомельской областной филармонии. Своими задорными песнями порадовал и хэдлайнер концерта – известный белорусский исполнитель Саша Немо.