Профилактическая совместная акция ГАИ и ИДН в детском оздоровительном центре «Сидельники»

В оздоровительном центре «Сидельники» продолжаются профилактические мероприятия. Проходят они в рамках акции «Забота». Летом, в горячую пору, особенно важно напомнить мальчишкам и девчонкам о правилах безопасности на дороге.

Любовь к автомобилям идет с детства. У мальчишек так точно. В их детском гараже можно найти легковушки, грузовики, тягачи, фургоны и даже машины специального назначения. Этот факт учли сотрудники ИДН и Госавтоинспекции. К проведению профилактической акции «Забота» подошли с креативом. Около 12.00 на территории оздоровительного центра «Сидельники» появился он – новенький, блестящий, с большими фарами и мощной мигалкой – автомобиль ГАИ. Приехали на нем не спроста. Во-первых, показать пополнение в автопарке. А во-вторых, в игровой форме напомнить детям правила дорожного движения.

Сегодня можно все – осмотреть салон, испытать мощность звука, проверить мигалки и посидеть у руля. Глаза загорелись, секунда, и громкоговоритель уже в руках детворы. Но это еще не все. Интерес у мальчишек и девчонок только начал разыгрываться. Лучший способ его удержать – устроить соревнования. Один на один: только дети и знания. Тематика обширная: от истории появления первых светофоров до правил дорожного движения для автомобилистов и велосипедистов. Ответил верно — получил памятный подарок. Ребята оказались еще теми знатоками. И призы в их руках очутились неожиданно быстро. Среди ребят есть и те, кто задумывался о профессиональной деятельности. Влад Михновец еще не решил, кем хочет стать в будущем. Думает о карьере гонщика или сотрудника милиции. Парень уже примерял экипировку любителя скорости и запечатлел этот момент на камеру. Сегодня фотоальбом пополнился еще одним снимком, но уже на фоне новенького авто ГАИ.

Летом у школьников хватает времени на любимые дела. Только у всех они разные. Ксюша, например, любит кататься на велосипеде, но и о правилах езды на двухколесном транспорте не забывает.

К слову, значимость профилактических мероприятий нельзя недооценивать. С января по июль 2020 года совершено 24 дорожно-транспортных происшествия с участием малолетних. В 2019 их насчитывалось 34. Все они обошлись без погибших.

Ирина Высоцкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ

Комплексная работа по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма продолжается. На очереди — новая программа и новые места.

Ирина Высоцкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ