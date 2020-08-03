Чистая вода – в каждый дом. Две станции обезжелезивания открыли в Калинковичском районе. В общей сложности, почти тысяча пользователей центрального водоснабжения в агрогородках Липов и Крюковичи сегодня обеспечены качественной питьевой водой.

В Калинковичском районе продолжается реализация пятилетней госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда». На неделе торжественно открыли сразу две станции обезжелезивания – в агрогородках Крюковичи и Липов. Исполнитель госзаказа – Калинковичский коммунальник, — на достигнутом останавливаться не собирается. Мощность станции в Крюковичах – 10 кубометров в час. И если недавно местные жители качество водопроводной воды называли «проблемой номер один», то сегодня водой довольны и они, и приезжие гости.

Современные фильтры ныне очищают и сотни кубометров воды для жителей агрогородка Липов. Местные женщины рассказывают, раньше постоянно покупали домашние системы очистки, что сказывалось на семейном бюджете.

Новая станция обезжелезивания стала прекрасным подарком к 100-летию местного агропредприятия, на котором трудятся большинство липовчан. Строительство станций обезжелезивания финансировалось 50 на 50 из областного и республиканского бюджетов. Благодаря тому, что часть работ выполнялась хозспособом, удалось неплохо сэкономить. Оставшиеся средства «Коммунальник Калинковичский» направит на дальнейшие работы по выполнению госпрограммы. Всего в этом году в регионе запланирован ввод в эксплуатацию пяти подобных объектов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ