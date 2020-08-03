Молодые нефтепереработчики активизировались на благо общего дела. Субботник прошел в лесопарке «Молодежный»

Молодые нефтепереработчики активизировались на благо общего дела. Силу и энергию на этот раз направили на наведение порядка в одном из любимых мозырянам мест отдыха. В лесопарке «Молодежный» прошел очередной субботник.

Субботник – это сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время. Такую трактовку дает слову Википедия. Именно так, ни больше, ни меньше, можно охарактеризовать то, что происходило в лесопарке «Молодежный» в прошедшую пятницу. Сознательно, организовано, совершенно бесплатно, в свободное время сюда пришли молодые сотрудники нефтеперерабатывающего, чтобы навести порядок и сделать этот уголок природы более благоустроенным. Чистый лесной воздух на время смешался с запахом краски. За два часа, проведенных на природе, молодые люди покрасили турники, футбольные ворота, контейнеры, починили лавочки. С помощью спецтехники подсыпали и выровняли дорогу, буквально вспахали и разравняли футбольное и волейбольное поля. Кстати, весь инвентарь и технику предоставили коммунальники. Хорошо поработали, чтобы потом хорошо отдохнуть… Для многих мозырян лесопарк – место знаковое. Сюда ежедневно приходят спортсмены, воркаутеры и просто любители свежего воздуха. Благоустроенный уголок природы теперь выглядит еще более гостеприимно. В завершение субботника – совместное фото трудового десанта. Таких фотографий в архиве заводского профсоюза немало, как и реальных, полезных мероприятий и добрых дел.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ