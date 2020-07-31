«Зажинки» на полях эксбазы «Криничная»

В районе идет уборка урожая. Профсоюзный комитет эксбазы «Криничная» решил внести в будни своих комбайнеров праздничную ноту. Прямо на поле провели обряд «Зажинки».

Такие благословения звучали на поле экспериментальной базы «Криничная» в урочище Лубня. Экипажи комбайнеров Николая Карповича и Виктора Капчука и их помощников Александра Коршачка и Алексея Кома принимали поздравления с началом уборочной страды. Она стартовала в хозяйстве примерно неделю назад. И на сегодняшний день именно эти два экипажа выбились в лидеры. Экипаж Николая Карповича уже намолотил 618 тонн зерна. Результат экипажа Виктора Капчека – 405 тонн. Артисты ансамбля «Рэчанька» под народные песни провели на поле обряд «Зажинки». Первый сноп по традиции трижды подбросили к небу. И загадали одно общее желание – провести уборочную в срок и без потерь. Общая площадь полей, подлежащих уборке в хозяйстве составляет 2364 гектара. На сегодняшний день уже убрано 963, примерно 40%. Средняя урожайность в эксбазе составляет 30 центнеров с гектара. Это больше, чем было в хозяйстве в прошлом году. По словам комбайнеров, нынешняя уборочная проходит относительно спокойно. Этот праздник в поле не первое и не последнее мероприятие, которое в этом сезоне запланировано профсоюзом аграриев. Кроме зрелищ, заботятся и о хлебе насущном.

Всего в эксбазе трудится 9 экипажей. Среди них есть и семейные, и молодежные. Вниманием обещают не обделить никого.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ