В Мозырском райисполкоме состоялся открытый диалога на тему:

«Беларусь – вчера, сегодня, завтра!». Участие в мероприятии приняли первые лица района: председатель исполкома Елена Павлечко, председатель Совета депутатов Галина Кудина, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» Олег Слинько, а также активная молодежь.

Как развивается Мозырский район, какова роль молодежи в формировании гражданского общества и насколько активны молодые люди, как получить поддержку в реализации молодежных инициатив? Эти и многие другие вопросы обсудили во время диалога, который состоялся в Мозырском райисполкоме. Его тема «Беларусь – вчера, сегодня, завтра!»

Открытый диалог – это масштабный проект БРСМ, в рамках которого молодежи предоставляется возможность на дискуссионных площадках поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы общественным деятелям, предпринимателям и представителям органов власти, а также предлагать свои идеи и проекты для воплощения в жизнь. В мозырском диалоге участие приняли депутаты, представители исполнительной власти, депутатского корпуса, а также медики. Слово предоставили председателю Мозырского районного исполнительного комитета Елене Павлечко. В её докладе – все о развитии района, планах и перспективах. Отдельно остановилась Елена Федоровна на молодежной политике. От монолога перешли непосредственно к диалогу. Главе района свои вопросы смогли задать все желающие. Самым активным в реализации государственной молодежной политики вручили благодарственные письма. Отдельное спасибо – медикам. За добросовестный труд в системе здравоохранения Мозырского района, высокие профессиональные качества, организацию работы и непосредственное участие в оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 почетными грамотами Мозырского районного исполнительного комитета наградили десятки врачей.

Подарок сделали и системе здравоохранения в целом. Сертификат на 50 тысяч рублей вручили главному врачу Центральной городской поликлиники Наталье Тишковой на развитие материально-технической базы.