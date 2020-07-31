Молочно-товарная ферма совхоз-комбината «Заря» в агрогородке Завойть. Новые возможности и перспективы

По итогам работы за минувший год совхоз-комбинат «Заря» занесен на Республиканскую доску Почета. За таким признанием стоит кропотливый ежедневный труд, постоянная модернизация и развитие, наращивание объемов производства.

Это новая молочно-товарная ферма в агрогородке Завойть. Всего пару лет назад это был старый заброшенный свинокомплекс, пока его вместе с другими наровлянскими сельхозугодиями не передали совхоз- комбинату «Заря». Здесь закипела работа и вот ее результат. В начале марта сюда завезли первое поголовье, в конце месяца уже принимали первые роды. Сегодня здесь 483 коровы и 216 телят. Пока ферма укомплектована не полностью, но обещают реализовать свой потенциал в ближайшее время и нарастить стадо. Сколько корова дает молока? Одна буренка почти 33 литра в сутки. Есть здесь, можно сказать, и профессиональные многодетные мамы. За два месяца до родов они уходят в декрет, после родов тоже два месяца отдыхают и вновь искусственное оплодотворение. Зачастую на свет появляется один теленок, но бывают и двойни. После рождения телят выпаивают молозивом и помещают в ясли. А это устройство называется Шатл. Оно пастеризует молоко, убивает бактерии, после охлаждает до 38 градусов, и начинается кормление через пистолет. Процесс напоминает заправку, заправляют телят молоком. К слову, ферма автоматизирована, по принципу устройства похожа на завод. Это позволяет минимизировать контакты с людьми, делает процесс производства максимально стерильным. С вводом в эксплуатацию в Завойти молочно-товарной фермы агрогородок ожил, население увеличилось за счет приезда новых специалистов. Заведующий фермой Виктор Якубенко с семьей переехал из Могилевской области.

В Завойть приехали и молодые специалисты. Семья ветврачей Лосевых. Муж работает на молочно-товарной ферме, жена на свиноводческом комплексе. Вскоре они ждут пополнение. Супруги уже оценили преимущества сельской жизни.

Для прибывших специалистов созданы условия как для работы, так и для комфортно обустройства быта. Именно для них и были построены эти типовые домики. Из пяти только два остались свободные. Но это пока. Когда молочно-товарная ферма начнет работать на полную мощь, штат нужно будет расширять.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ