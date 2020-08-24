Создание новых предприятий и новых рабочих мест – одна из основных задач местной власти.

В первом полугодии 2020 года в Мозырском районе создано 29 новых организаций. Для сравнения, за весь 2019-й появилось 51 организация. На 1 августа в районе насчитывается 802 микро-, малых и средних субъектов хозяйствования. Это на 16 организаций больше, чем на такую же дату 2019-го. Свою деятельность ведут и 2914 индивидуальных предпринимателей в сфере производства и услуг (плюс 233 к уровню прошлого года). Кроме того, в минувшем году в районе выдали 29 субсидий на сумму 74,6 тысяч рублей безработным для организации собственного дела.