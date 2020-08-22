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Рубрика: Новости

В суде Мозырского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении грабителей, которые исценировали спецоперацию и совершили разбойное нападение на супружескую пару

22 августа 2020, 21:05

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