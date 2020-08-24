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Рубрика: Новости

Внимание, розыск!

24 августа 2020, 15:40

Мозырский РОВД разыскивает важных свидетелей! Устанавливается личность двух мужчин, которые могут быть очевидцами преступления, совершенного 5 августа в магазине «Родный кут» по бульвару Юности. А также устанавливается личность 3 девушек и 2 парней, являющихся свидетелями хулиганства, совершенного 8 августа вблизи дома 50 по бульвару Юности. Если вам знакомы лица на экране, просьба позвонить по номерам: 8029 538 22 23, 8029 248 42 46 либо телефону102. Конфиденциальность гарантируется.

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