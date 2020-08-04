Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №297 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщает белорусское телеграфное агентство.

Начинается очередная призывная кампания. Подписан соответствующий указ. Документ предусматривает призвать в августе — ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. Выполнение указа позволит обеспечить потребности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве. Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.