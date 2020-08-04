Обслужили не первым. В мозырском магазине мужчина поругался с посетителем и избил продавцов

Конфликт, разразившийся 25 июля в одном из мозырских магазинов, закончился уголовным делом. Подозреваемый в хулиганстве – 50-летний житель райцентра, рабочий местного производственного кооператива. Сразу после открытия торговой точки мужчина стал в очередь вместе с другими посетителями. Когда продавец начала обслуживать другого покупателя, мозырянин посчитал это несправедливым и устроил скандал. Сначала выразил недовольство клиенту, а затем набросился на продавцов. В результате потасовки мужчина нанес несколько ударов женщинам. Тем не менее, им удалось закрыть на замок дверь магазина и нажать тревожную кнопку. Через несколько минут дебошира задержали сотрудники Департамента охраны