График личного приема граждан руководством Мозырского райисполкома опубликован на официальном интернет-ресурсе ведомства. Данные актуальны на август 2020-го

В Мозырском районном исполнительном комитете продолжаются ежемесячные приемы граждан по личным вопросам. В августе мэр города Елена Павлечко готова выслушать вопросы и пожелания от населения 12 и 26 числа с 8.00 до 13.00. Председатель районного Совета депутатов Галина Кудина личный прием проводит 19 августа с 8.00 до 13.00. В этот же день и в это же время пройдут приемы у первого заместителя председателя Мозырского райисполкома Елены Каленик, у заместителей председателя Дмитрия Миллера, Феликса Галюка и Василия Климовича, а также – у управляющего делами райисполкома Александра Чигера. Напомним, чтобы попасть на прием по личным вопросам, необходимо предварительно записаться. Телефоны для записи, а также номера кабинетов, в которых принимают чиновники, вы видите на своих экранах. В случае отсутствия должностного лица прием граждан проводит должностное лицо, исполняющее его обязанности.

Фамилия, имя, отчество, должность Место проведения День, время проведения приема Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко зал заседаний (1-й этаж) 12.08.2020г, 26.08.2020г. с 08.00 до 13.00; Запись на прием по тел.: 25-64-37; 24-60-46; 25-64-81 Председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Кудина кабинет №319 (3-й этаж) 19.08.2020г. с 08.00 до 13.00 Запись на прием по тел.: 25-64-37; 24-60-46 Первый заместитель председателя райисполкома Елена Каленик кабинет №318 (3-й этаж) 19.08.2020г. с 08.00 до 13.00 Запись на прием по тел.: 25-64-37; 24-60-46 Заместитель председателя райисполкома Дмитрий Миллер кабинет №202 (2-й этаж) 19.08.2020г. с 08.00 до 13.00 Запись на прием по тел.: 25-64-37; 24-60-46 Заместитель председателя райисполкома Феликс Галюк кабинет №125 (1-й этаж) 19.08.2020г. с 08.00 до 13.00 Запись на прием по тел.: 25-64-37; 24-60-46 Заместитель председателя райисполкома Василий Климович кабинет №230 (2-й этаж) 19.08.2020г. с 08.00 до 13.00 Запись на прием по тел.: 25-64-37; 24-60-46 Управляющий делами райисполкома Александр Чигер кабинет №202 (2-й этаж) 19.08.2020г. с 08.00 до 13.00 Запись на прием по тел.: 25-64-37; 24-60-46