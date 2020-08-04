Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия

Стрельбы из стрелкового оружия будут проводиться 13, 20 и 27 августа с 9 до 23 на стрельбище «Прудок» (район населенного пункта Прудок). С 17 по 21 августа с 9 до 21 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). В целях избежание несчастных случаев, просим Вас не приближаться к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.