Запрет на посещение лесов

Временные запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси. Мозырский – в их числе. На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, информация на которой обновляется регулярно. Согласно ей на сегодняшний день запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси. Больше всего территорий, попавших в зону риска возникновения пожаров, в Минской области — 15 районов. 11 районов запрещены для посещения на Гомельщине. Среди них и Мозырский район. Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов — обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин.