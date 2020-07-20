100 лет на страже правопорядка

Мозырский отдел милиции отмечает вековой юбилей. Торжественные мероприятия отложили до полной стабилизации эпидситуации. Мы решили поздравить наших правоохранителей специальным репортажем.

Ветеран органов внутренних дел Анатолий Богуш более 20 лет возглавлял мозырский отдел ГАИ, своего рода рекорд. Из органов внутренних дел уволился в звании подполковника. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, служил и в лихие 90. За то, что лишил право управления за езду в нетрезвом виде представителей криминального мира, поплатился дачей – ее сожгли. Было всякое, но о службе в милиции Анатолий Дмитриевич не жалеет, это школа жизни. Для него милиционер – это, в первую очередь, правоохранитель.

История Мозырского РОВД длиною в 100 лет. И даже больше. Официальная дата образования отдела – 20 июля 1920. Но первые отряды милиции на Мозырщине появились еще в 1917 года. Тяжелое послереволюционное время, гражданская война, после Великая Отечественная война. Мозырские милиционеры сражались в действующей армии и в партизанских отрядах, поднимали страну из послевоенной разрухи, ликвидировали последствия аварии на чернобыльской АЭС и вновь были на передовой борьбы с бандитизмом в лихие 90. Сегодня Мозырский отдел органов внутренних дел занимает лидирующие позиции.

Профессия милиционера непростая и в физическом плане, и в моральном. Ненормированный график работы, эмоциональные нагрузки, да и приходится сталкиваться с наихудшими проявлениями человеческой сущности. Убийства, разбои, грабежи, кражи. Андрей Скидан – заместитель начальника отдела уголовного розыска – свою карьеру начинал с армейской службы во внутренних войсках, это было 24 года назад. 17 лет посвятил УГРО.

Андрей Николаевич подчеркивает, чем выше раскрываемость, тем больше осознания потенциальными нарушителями того, что они обязательно понесут заслуженное наказание. Одна из последних тенденций — в Мозырском районе снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. По прежнему криминальный рейтинг района возглавляют кражи, хулиганства, незаконный оборот наркотиков. По раскрываемости правонарушений мозырские правоохранители в числе лучших подразделений.