Братья-наркоторговцы

Братьев-наркоторговцев из Мозыря задержали в Минске. По оперативной информации молодые люди в январе этого года устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. Но в криминальном бизнесе варились не долго.

Хотели заработать незаконным путем, но быстро попались с поличным. Два брата из Мозыря, 26 и 24 лет, в январе этого года устроились работать в интернет-магазин по продаже наркотиков.

Задержали парней в подъезде дома, как говорится, с поличным. Правовую оценку действиям горе-бизнесменов даст следствие.