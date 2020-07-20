Пески припятского Полесья на прочность проверили 90 гонщиков. Кто-то покорял дистанции не велосипеде. Другие – на своих двоих. О причинах, мотивации и стремлении к победам – в репортаже Екатерины Юрченко.

Самые быстрые, выносливые и ориентированные, во всех смыслах, спортсмены-любители собрались на марафон «Припятский». Почти 90 бегунов и велогонщиков проверяли себя на прочность в полесских песках в трех дистанциях – 12,5 км, 25 км, и 50 км.

Активисты и волонтеры мозырского туристического клуба «Ориентир» гостей на марафон «Припятский» и приключенческую гонку «Полесье» приглашают уже много лет подряд. От стандартных спортивных соревнований «Припятский» отличается поставленной задачей: нужно не просто пробежать или проехать дистанцию, а сделать это по определенному маршруту, перемещаясь от одной контрольной точки к другой. Впрочем, сложности – не помеха для тех, кто уже влюблен в красоты Полесья. И для тех, кто приехал впервые.

Если для большинства велосипедистов со стажем крутить педали 50 километров – не в новинку. То такая же дистанция для бегунов – реальный шанс проверить предел своих физических возможностей. На профессиональном сленге ее называют «ультрамарафонской». И решиться ее преодолеть может далеко не каждый.

У каждого участника марафона – свой путь к успеху. Кто-то накатывает тысячи километров за полгода. Другие регулярно тренируются на стадионах и беговых дорожках. Третьи – делают полный апгрейд техники. Например, велосипед Дмитрия весит всего 10 килограммов. Говорит, чем легче «железный конь», тем выше техничность.

Стать лучше сегодня, чем ты был вчера, стремятся и дети! Среди участников «Припятского» оказалось несколько юниоров: спортивных, подтянутых и мечтающих о победах.

На вело-дистанции в 25 километров, как и на тренировках, юную спортсменку, Дашу Авдеенко, поддерживал папа. Как говорится, лучший пример – он всегда рядом.

С каждым годом на марафон «Припятский» приходится изготавливать все больше грамот и медалей, и растягивать время регистрации. Спрос на участие рождает предложение. А значит, энергичных, выносливых, позитивных любителей спортивных приключений на Полесье ждут всегда!