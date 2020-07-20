«Утопленник» остался жив

«Черный флажок» установлен на карте водоемов Мозыря. Под таким заголовком на выходных появились новости об очередной трагедии на Припяти. Новостные интернет-порталы сообщали, что ЧП случилось в ночь на 19 июля: в районе улицы Заслонова якобы утонул 43-летний мужчина. Позже стало известно, пропавший – скорее жив, чем мертв. Он просто сменил место отдыха и ушел в гости к родственникам. Спасатели ОСВОД продолжают нести службу на воде в усиленном режиме. И напоминают, соблюдение элементарных правил безопасности сохранит вам жизнь.