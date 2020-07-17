Добавить красок

Зона перед комнатой отдыха и питания в учебном корпусе Педагогического университета на Рыжкова сегодня преображается. Студенты-первокурсники технолого-биологического факультета уже заканчивают ее оформление. Начиналось все две недели назад с подготовки стен. Сегодня 3 тематические композиции уже практически готовы.

Ребят объединил студотряд с необычным названием «Дали 21 века». Единственный на Гомельщине сервисный отряд по художественному оформлению действует уже второй год.

Организация вторичной занятости молодежи в составе студенческих отрядов – одно из приоритетных направлений в работе БРСМ.

Яркие работы появились на стенах лестничных пролетов в студенческом общежитии в прошлом году. Раскрасив скучные стены, студенты добавили красок в повседневную жизнь. Композиции рядом с комнатой отдыха в учебном корпусе будут служить еще и своеобразным ориентиром.