Пандемия – время неопределенности, борьбы, стойкости и … благотворительности

Вирус COVID-19 сместил акценты: в тень ушли артисты и спортсмены, а вот внимание, благодарность и восхищение – настоящим героям, каждый рабочий день которых – это подвиг, ведь спасают человеческие жизни. Мозырским медикам в рамках благотворительной помощи, средства индивидуальной защиты передавали НПЗ, Совхоз-комбинат «Заря», мозырские педагоги и работники коммунального хозяйства. Свой вклад решила внести и азербайджанская нефтяная компания «СОКАР Констракшн». Ее представители передали медикам вместе со словами благодарности партию защитных костюмов. Благотворительная идея возникла не спонтанно. Специалисты компании, которые участвуют в реконструкции нефтеперерабатывающего завода, напрямую столкнулись с вирусом, и благодаря своевременной и квалифицированной помощи, уже вернулись в рабочий строй. Это первая партия помощи от «СОКАР Констракшн», планируется и вторая. Медики признаются, работать в таком обмундировании непросто, но это самый действенный способ себя обезопасить. Поэтому они признательны за внимание и материальную поддержку.

На данный момент уже можно говорить о том, что в Мозырском районе ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Учреждения здравоохранения возвращаются к плановому режиму работы. Однако, расслабляться не стоит, как и не стоит забывать про социальную дистанцию и гигиену рук.