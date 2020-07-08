Сколько улиц в Мозыре названо именами героев Великой Отечественной войны, теперь точно знают нефтепереработчики. В День Независимости заводчане собрались на велоквест, таким нестандартным образом отметив главный государственный праздник. Велоквест «Дорогами героев» – не единственное мероприятие такого формата, организованное активистами профсоюзного комитета. Но первое, в котором заводчане подробно знакомились с историческими личностями, оставившими след в событиях 75-летней давности. Участниками тематического велоквеста стали представители семи подразделений Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В жизни практически каждого из них, — личной и семейной, — велосипед занимает значимое место.

Прохождение велоквеста оказалось чем-то похоже на спецоперацию агентов тайного общества. Небольшие группки на двухколесном транспорте стремительно передвигались от точки к точке, разгадывали ребусы и загадки, и параллельно знакомились с историй города и его героев. Наградой для всех, кроме профсоюзных подарков, стал весомый багаж новых знаний.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Олег Фицнер. ТКМ