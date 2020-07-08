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Рубрика: Новости

Председатели Советов депутатов со всей Гомельской области собрались в Мозырь на очередной обучающий семинар

8 июля 2020, 19:44

Председатели Советов депутатов со всей Гомельской области съехались в Мозырь на очередной обучающий семинар. Участие в нем приняло также руководство Мозырского райисполкома и Совета депутатов, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Тема, которую обсуждали на мероприятии – роль органов местного управления и самоуправления в обеспечении комфортных условий проживания и повышения качества жизни населения.

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