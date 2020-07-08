Проиграл деньги жены на ставках

Украл у жены 18 тысяч долларов и проиграл на ставках. О резонансном преступлении на Мозырщине рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Украсть, чтобы проиграть. 34-летняя мозыряна поддалась на уговоры своего мужа – открыть собственное дело, и взяла несколько потребительских займов на сумму около пяти тысяч долларов. Ремонтом компьютерной техники 26-летний супруг заниматься так и не стал. И чтобы погасить долги, женщина решила продать свою квартиру. В итоге 18 тысяч долларов мужчина перевел себе, и проиграл их на онлайн-ставках.

В активе подозреваемого есть приводы за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. Если вина афериста будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ