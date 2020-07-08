Мозырянка спровоцировала дорожное происшествие в соседних Калинковичах

В Калинковичах мозырянка, 1973 года рождения, управляя автомобилем Хендай Соната, на перекрестке не уступила дорогу Фольксавгену, который двигался по главной. В результате столкновения седан вылетел в кювет и опрокинулся. Медицинская помощь потребовалась двум женщинам, которые были в Хендае, и водителю Пассата. Фольксаген принадлежит жителю Петрикова, он приехал в Калинковичи, чтобы сделать развал колес. В момент аварии он находился на пассажирском сиденье, за рулем был сотрудник СТО.