В Мозырском районе в деревне Романовка произошел пожар – сгорел дом

14 июля около 8 утра на пульт центра оперативного управления поступило сообщение – горит дом в деревне Романовка Мозырского района. Когда спасатели прибыли к месту тревожного вызова – кирпичный двухквартирный дом был охвачен огнем. Сотрудники МЧС оперативно укротили стихию. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в одной из квартир. Пострадавших нет. Одна из версий чрезвычайного происшествия – это поджог.