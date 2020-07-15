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Рубрика: Новости

В Мозырском районе в деревне Романовка произошел пожар – сгорел дом

15 июля 2020, 20:30

14 июля около 8 утра на пульт центра оперативного управления поступило сообщение – горит дом в деревне Романовка Мозырского района. Когда спасатели прибыли к месту тревожного вызова – кирпичный двухквартирный дом был охвачен огнем. Сотрудники МЧС оперативно укротили стихию. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в одной из квартир. Пострадавших нет. Одна из версий чрезвычайного происшествия – это поджог.

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